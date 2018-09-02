Жулик, не воруй: депутат сельсовета попался на коррупции

Депутат Чистопольского сельского совета Ленинского района нарушил законодательство о противодействии коррупции. В результате этого его лишат мандата. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.

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Нарушение было выявлено в ходе проверки.

В ведомстве уточнили, что он нарушил возложенные на него законом антикоррупционные обязанности, а если точно, то он не предоставил сведения о своих доходах и доходах его супруги за 2017 год.

«По результатам проверки главой Республики Крым принято решение обратиться с заявлением в орган местного самоуправления – сельский совет Чистопольского сельского поселения Ленинского района о досрочном прекращении полномочий депутата» – заявили в комитете.

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