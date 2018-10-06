Зима близко: в Крыму готовятся к содержанию дорог в зимний период

С 1 ноября на зимний режим обслуживания республиканских дорог перейдут все эксплуатирующие предприятия. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Республики Крым.

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«Для ликвидации зимней скользкости на всей сети автомобильных дорог общего пользования Республики Крым будет заготовлено 6700 т чистых солей, 290 т рассолов, 43800 т песка-соляных смесей. На выполнении работ по зимнему содержанию автомобильных дорог будут задействованы 205 ед. дорожной техники в том числе: 4 роторных снегоочистителя, 5 бульдозеров, 26 автогрейдеров, 36 погрузчиков, 11 экскаваторов, 43 трактора с отвалами, 80 комбинированных дорожных машин. К работе в зимний период будут подготовлены производственные здания 31 шт. и пункты обогрева дорожных рабочих 29 шт., идет подготовка 43 баз для хранения протовогололедных материалов, будет создан 10-ти дневный резерв горюче-смазочных материалов. До 01.11.2018 все эксплуатирующие предприятия на 100% выполнят план мероприятий по подготовке к зимнему периоду», — написали в сообщении.

Помимо этого, будет организовано постоянное круглосуточное взаимодействие дежурно-диспетчерской службы эксплуатирующих предприятий с ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», органами власти, местного самоуправления, МЧС, ГИБДД, метеорологическими службами.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» постоянно осуществляют контроль за ходом выполнения эксплуатирующими предприятиями плана мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2018/2019 г.

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