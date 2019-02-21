Зима возвращается: на выходные в Керчи будет холодно

К концу недели в Керчи резко похолодает: ожидается понижение температуры до -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гидрометцентра.

Ночью 21 февраля температура опустится до +1 градусов тепла, а уже 22 февраля дневная температура на Керченском полуострове составит +5 градусов, а в ночное время снизится от -2 до -5 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

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В выходные, 23 и 24 февраля в Керчи днем ожидается от -1 до -2 градусов, синоптики ожидают небольшой снег.