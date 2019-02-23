Знай наших: керчанин Богдан Булах стал чемпионом мира по единоборству К-9

Спортсмен дал эксклюзивное интервью журналистам КерчьИНФО, и рассказал, как парень из Керчи смог взять чемпионский пояс на международных соревнованиях.

«Я керчанин, и долгое время тренировался в Керчи в ДЮСШ «Залив» в секции самбо под руководством Николая АЛЕКСАХИНА, а затем изучал боевое самбо и смешанные единоборства под руководством Рамазана МАЛАМАГОМЕДОВА. Но, к сожалению, в Керчи очень мало условий для тренировок, а я вышел на другой профессиональный уровень и мне требуется более серьезные и жесткие тренировки. Поэтому мне пришлось переехать в Ялту», — рассказывает спортсмен.

Тренировки к соревнованиям проходили в Ялте в Бойцовском объединении «No Name», которое функционирует по всей Европе. Как рассказывает Богдан, они проходили в жестком и усиленном режиме, что и помогло спортсмену, по его словам, добиться высоких результатов.

Соревнования по единоборству К-9 проходили в городе Кемерово на ринге СРК «Арена» 16 февраля 2019 года. В международных соревнованиях принимали участие представители силовых структур и профессиональных бойцовских клубах из 10 стран: России, Китая, Армении, США, Казахстана, Украины и других стран.

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Участники соревнований — это действующие сотрудники правоохранительных структур, победители турниров по различным видам единоборств, мастера по кикбоксингу, вольной борьбе, боксу, самбо, рукопашному бою, ушу.

Правила К-9 считаются самыми жесткими в мире: это единственная версия, в которой разрешены удары головой в голову и удары в пах. Бои, как правило, максимально приближены к боевой обстановке.

Богдан БУЛАХ отличился в весовой категории до 95 кг. Своего соперника – представителя Воздушно-десантных войск РФ, мастера спорта по армейскому рукопашному бою Андрея АРЗАМАСОВА из Москвы – наш земляк одолел уже на третьей минуте первого раунда болевым приемом на руку «рычаг локтя».

Богдан БУЛАХ был награжден чемпионским поясом Федерации К-9 России.

«Этот пояс для меня – маленькое начало большого пути. Теперь на мне больше ответственности, которую надо будет оправдывать – буду больше тренироваться, покорять новые вершины», — говорит спортсмен.

Помимо этого, Богдан БУЛАХ является обладателем Кубка мира по профессиональному боевому самбо и чемпионом Европы по универсальному бою.

«Неважно кем становится спортсмен — чемпионом мира, чемпионом Европы или обладателем какого-либо чемпионского пояса, становится миллионером или просто самым сильным в мире бойцом. Важно оставаться собой, оставаться человеком – вот главная черта, которая должна присутствовать у каждого спортсмена, добивающегося определенных высот», — сказал в заключении интервью Богдан БУЛАХ.