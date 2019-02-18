Знаменитое трио записали клип в Храме Иоанна Предтечи в Керчи (ВИДЕО)

Завораживающие голоса и «божественный» вид.

По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского ПЛАТОНА 12 февраля трио Владимир СОКОЛОВ, Владислав СУДАКОВ и Александр ПОРОЖНЫЙ записали видео-клип в Керченском Иоанно-Предтеченском Кафедральном Соборе на Великопостное песнопение «Да исправится молитва моя…».

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Арт-группа LARGO

2013-Солисты хора Краснодарского края под руководством народного артиста России-Олега Газманова.

2013-Победители телепроекта «Битва хоров»телеканал Россия1.

2014-Участники проекта «Наш выход» телеканал» Россия1.

2015-Обладатели премии «Самые знаменитые люди Краснодара»по версии журнала Собака.RU.

Великопостное песнопение «Да исправится молитва моя…»