Звездные ночи на Генеральских пляжах под Керчью

Звездные ночи на Генеральских пляжах под Керчью

Что может быть романтичнее южного неба, осыпанного яркими звездами? Лишь безоблачное ночное небо над морем, вдали от цивилизации.

Только представьте: все вокруг вас светится миллионами маленьких огоньков — и само небо, и его отражение в черной зеркальной глади моря… И такое волшебство ждет вас совсем рядом с Керчью — на Генеральских пляжах.

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Удаленные от города и окруженные скалами, они надежно защищены от электрического света, а значит, ничто не помешает вам наслаждаться звездным небом. А ближе к концу лета здесь начинается еще одно удивительное явление — в морских глубинах зажигаются свои «огоньки». Так «фосфорится» море — в нем происходят химические реакции, вызывающие свечение.

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Ну а тем, кто давно грезит об исполнении заветного желания, стоит отправиться на «генералы» ночью именно в августе. Все мы знаем, что последний месяц лета — самое время для звездопадов. А на Генеральских пляжах звезды падают так часто, что их точно хватит на все ваши мечты!

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