Звездные ночи на Генеральских пляжах под Керчью

Что может быть романтичнее южного неба, осыпанного яркими звездами? Лишь безоблачное ночное небо над морем, вдали от цивилизации.

Только представьте: все вокруг вас светится миллионами маленьких огоньков — и само небо, и его отражение в черной зеркальной глади моря… И такое волшебство ждет вас совсем рядом с Керчью — на Генеральских пляжах.

Читайте: Генеральские пляжи вошли в список самых восхитительных пляжей в мире

Удаленные от города и окруженные скалами, они надежно защищены от электрического света, а значит, ничто не помешает вам наслаждаться звездным небом. А ближе к концу лета здесь начинается еще одно удивительное явление — в морских глубинах зажигаются свои «огоньки». Так «фосфорится» море — в нем происходят химические реакции, вызывающие свечение.

Читайте: Удивительное место Керченского полуострова — городище Золотое

Ну а тем, кто давно грезит об исполнении заветного желания, стоит отправиться на «генералы» ночью именно в августе. Все мы знаем, что последний месяц лета — самое время для звездопадов. А на Генеральских пляжах звезды падают так часто, что их точно хватит на все ваши мечты!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.