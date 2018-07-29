Звездопад Воспоминаний – индивидуальные туры на внедорожнике

Привет, Керчане и все, кто нас читает. Мы, Звездопад Воспоминаний – индивидуальные туры на внедорожнике по самым красивым, недоступным и интересным местам Крыма. Сегодня расскажем вам про Белую Скалу.

Как ни странно, знакомство с этим прекрасным местом произошло у нас случайно. Несколько лет двигаясь по трассе Симферополь-Керчь, мы видели что-то большое и белое вдалеке. И однажды решили подъехать и посмотреть, что же это такое.

Подьехав- застыли от красоты и величия. А потом уже стали заезжать раз за разом, находя новые дороги наверх, открывая для себя гроты и пещеры. Невероятно захватывает дух, когда стоишь на вершине и смотришь вниз и на простилающуюся во все стороны долину. На Белой Скале можно любоваться как рассветами, так и закатами. Великолепно для пикника с бокалом вина или чашечкой ароматного кофе из термоса. Там же несколько пещер, красивый грот, раскопки.

Белая скала́, или Ак-Кая́ (крымско-тат. Aq Qaya, Акъ Къая) — скала в Крыму, расположена близ села Белая Скала (до 1948 года Ак-Кая) Белогорского района. Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот между долиной и вершиной скалы — 100 м.

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Сама скала и ее окрестности были заселены с древнейших времен. В 60-70-х гг. ХХ века археологи под руководством Ю.Г. Колосова обнаружили в ее пещерах немало костей вымерших животных и изделия первобытного человека. Были обнаружены остатки скелетов женщины-неандерталки и неандертальского ребенка(!). Возраст этих костей оценивается в 150 тыс. лет. Позже здесь жили скифы (на поверхности плато скалы – множество курганов) и сарматы (найдены их тамги, то есть родовые знаки на камнях).

Как любое примечательное место в Крыму, Белая скала чрезвычайно богата легендами и сказками. Больше всего их сложено про пещеру, именуемую Золотой норой – ту самую, где нашли кости неандертальцев. Ее считают чем-то вроде логова местного Змея-Горыныча, который долгое время угрожал красавицам гор. Числится пещерная полость и убежищем крымских сорока разбойников, будто бы спрятавших там награбленное золото. Злата этого никто не нашел, а вот разбойников вокруг из-за подобных историй хватает – «черные археологи» постоянно грабят скифские курганы. Рассказывают «на полном серьезе» и о том, что пещера очень длинна и тянется под землей не куда-нибудь, а до самой Феодосии.

Где находится :

Белогорский район, село «Белая Скала»

45.092716, 34.623550

Заезд на вершину – на внедорожнике)

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Звездопад Воспоминаний

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